​​​​​​​Cumhur İttifakı İlçe Başkanları ile birlikte seçim çalışmalarına tüm hızı ile devam eden Akyazı Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Akyazı Belediye Başkan Adayı

Cumhur İttifakı İlçe Başkanları ile birlikte seçim çalışmalarına tüm hızı ile devam eden Akyazı Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Akyazı Belediye Başkan Adayı Bilal Soykan, “Akyazı’da hizmet belediyeciliği ile gönüllere dokunmaya devam edeceğiz” dedi.

Akyazı Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı’nın AK Parti Akyazı Belediye Başkan Adayı Bilal Soykan, AK Parti İlçe Başkanı Mesut Ekrem, MHP İlçe Başkanı Soyhan Sofuoğlu ve teşkilat mensuplarıyla birlikte seçim çalışmalarını tüm hızı sürdürüyor. Mahalle ziyaretlerine ara vermeden devam eden Bilal Soykan son olarak Reşadiye, Beldibi, Gökçeler, Dedeler ve Küçücek Mahallelerini ziyaret ederek vatandaşlar ile bir araya geldi.

Akyazı’da girilmedik mahalle, çalınmadık kapı bırakmayacaklarını ifade eden Bilal Soykan, “ Vatandaşlarımız bize ve davamıza sahip çıkmaya devam ediyor. Biz bu teveccühü karşılıksız bırakmamak için 5 yıl boyunca gece gündüz demeden çalıştık, çalışmaya da devam edeceğiz. Hemşerilerimiz yapılan hizmetlerin farkında. Eksiklikleri de yine Cumhur İttifakı’nın gidereceğini de çok iyi biliyor. Biz vatandaşlarımızın bu güvenini asla boşa çıkarmayacağız. Çok çalışacağız, durmayacağız. Akyazı’da hizmet belediyeciliği ile gönüllere dokunmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.