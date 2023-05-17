EYYUPGENÇ FENLİSESİNDE ÜNİVERSİTE TANITIMI

​​​​​​​2022-2023 Öğretim yılının sona ereceği son günler yaklaşırken çeşitli üniversiteler okullarını tanıtmak üzere Liseleri ziyaret ederek

2022-2023 Öğretim yılının sona ereceği son günler yaklaşırken çeşitli üniversiteler okullarını tanıtmak üzere Liseleri ziyaret ederek 12. Sınıf öğrencilerine sınav stratejileri konusunda konferanslar veriyorlar.

Bu üniversitelerden biri de İstanbul Gelişim Üniversitesi. Gelişim Üniversitesi tanıtım ekibinden Nesli Bilecen ve Orhan Aydoğmuş İlçemizin güzide Lisesi Eyyup Genç Fen Lisesindeydi.

Konferans Neslki Bilecen tarafından verildi. Nesli Bilecen yaklaşmakta olan Üniversite sınavında öğrencilerin en yüksek başarıyı elde edebilmeleri için gerekli olan sınav stratejileri ve taktikleri hakkında bilgiler aktardı. Yaklaşık 120 öğrencinin katıldığı konferansı pür dikkat dinleyen öğrenciler kafalarına takılan hususlarda sordukları sorulara da tatmin edici cevaplar aldı.

Okul Müdürü Murat Yeşilbaş ve okul öğretmenlerinin de izlediği toplantıda Gelişim üniversitesinin tanıtımı da yapıldı. Okulun imkanları ve başarılarının dile getirildiği toplantıda sınav sonrası Gelişim Üniversitesinin tercih edilmesi istendi.