Eski Müdürden yeni Müdüre ziyaret

​​​​​​​Akyazı’ya bağlı Reşadiye İlkokulu eski Müdürü Süleyman Toğaç, okulun yeni Müdürü Mustafa Kankalı’yı ziyaret ederek, hem okulu hakkında bilgiler aldı, hem de kendisine başarı dileklerinde bulundu.

Akyazı’ya bağlı Reşadiye İlkokulu eski Müdürü Süleyman Toğaç, okulun yeni Müdürü Mustafa Kankalı’yı ziyaret ederek, hem okulu hakkında bilgiler aldı, hem de kendisine başarı dileklerinde bulundu.

Okulun eski Müdürü ve şu anda Erenler Ortaokulu Sosyal Bilgiler Öğretmeni Süleyman Toğaç, bu okulda 8 yıl Müdürlük yaptım. Muhtarımız, Müdür yardımcımız ve Öğretmen arkadaşlarımızla birlikte el ele vererek bilgide, sporda, sosyal ve kültürel yarışmalarda birçok başarılara imza attık. Bu ziyaretimde bizdeki birlik ve beraberliği görmenin şu an için mutluluğunu yaşıyorum dedi ve 2024-2025 eğitim döneminde hem öğrencilere hem de öğretmenlere üstün başarı dileğinde bulundu.

Reşadiye İlkokul Müdürü Mustafa Kankalı da eski Müdürlerinin okullarına yaptığı ziyaret için teşekkür etti ve bu ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getirdi.