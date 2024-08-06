Emniyet Müdüründen Dekana ziyaret

Akyazı Emniyet Müdürü Güven Alan, Akyazı Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı ve Sağlık Hizmetleri MYO Müdürü Prof. Dr. Azize Alaylıyı ziyaret etti.

Akyazı Emniyet Müdürü Güven Alan, Akyazı Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı ve Sağlık Hizmetleri MYO Müdürü Prof. Dr. Azize Alaylıyı ziyaret etti.

Dekanlık makamında gerçekleşen ziyarette karşılıklı bilgi alışverişi yapıldı ve özellikle de yeni eğitim ve öğretim döneminde İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Fakülte Dekanlığı arasında huzur ve güvenin tesisi için işbirliği yapma kararı aldılar.

Ziyaret sonrası her iki taraftan yapılan açıklamada karşılıklı görüş ve bilgi alışverişi yapılması konusunda bu tür ziyaretlerin sıklıkla yapılacağı ifade edildi. Dekan Prof. Dr. Azize Alaylı yapılan ziyaret için Emniyet Müdürü Alana teşekkür etti.