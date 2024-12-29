EMEKLİ ÖĞRETMEN HASAN BİLMİŞ VEFAT ETTİ.

​​​​​​​İlçemiz Yunus Emre mahallesi halkından emekli ilkokul müdürlerinden Merhum Bilal Bilmiş'in oğlu, adliyeden emekli merhum Hidayet Bilmiş'in kardeşi ve Behiç Bilmiş’in

İlçemiz Yunus Emre mahallesi halkından emekli ilkokul müdürlerinden Merhum Bilal Bilmiş'in oğlu, adliyeden emekli merhum Hidayet Bilmiş'in kardeşi ve Behiç Bilmiş’in abisi, Ahmet Bilmiş’in amcası’nın oğlu Emekli öğretmen Hasan Bilmiş vefat etti.

Aslen Akyazı’lı olup Karasu ilçesinde ikamet eden Hasan Bilmiş uzun bir süreden beri rahatsız olup tedavi görüyordu.

Cenazesi bugün merkez yeni camide kılınan öğlen namazı ve cenaze namazını müteakip orman işletmesi yanı aile mezarlığında toprağa verildi.

Merhuma Cenab-ı Allahtan rahmet yakınlarına sanırlar niyaz ederiz mekanı cennet olsun. BİZİM AKYAZI

Kardeşi: Behiç Bilmiş 0531 903 89 20

Yeğeni: Ahmet Bilmiş 0533 731 68 67