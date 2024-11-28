DURSUN ÖĞRETMENİN VEFALI ÖĞRENCİLERİ

​​​​​​​Sakarya Karaosmanoğlu İlkokulunda uzun yıllar çalıştıktan sonra emekliye ayrılıp Akyazı’daki evine dönen ve emeklilik yıllarını kurduğu MODEL kitapevinde ticaretle geçirmekte olan Emekli

Sakarya Karaosmanoğlu İlkokulunda uzun yıllar çalıştıktan sonra emekliye ayrılıp Akyazı’daki evine dönen ve emeklilik yıllarını kurduğu MODEL kitapevinde ticaretle geçirmekte olan Emekli Öğretmen Dursun Erol’un Karaosman ilkokulundan mezun ettiği eski öğrencilerinden 24 Kasım Öğretmenler gününde sürpriz bir ziyaret geldi.

Her biri bir meslek ve kariyer sahibi olan Pelin İlhan, Enes Gedik, Melek Kocabaş, Elçin Berk ve Eymen Tosun birbirleri ile anlaşarak Kuzuluk Dereağzı tesislerine davet ettikleri öğretmenleri ve ailesini bu tesiste ağırlayarak 24 Kasım öğretmenler günlerini kutladılar.

Birlikte yenilen yemeğin ardından yıllardan beri unutamadıkları öğretmenlerini şu andaki durumları ve yaptıkları işler hakkında bilgilendiren öğrenciler kendisine beraberindeki çiçeği verirken oldukça duygulu anlar yaşandı.

Yemek sonrası Dursun öğretmenin öğrencilerine yapılan çay ve tatlı ikramı sırasında anılar paylaşıldı. Okul yıllarında öğrendikleri şarkı ve türkülerle unutulmaz bir gece yaşandı.

Gece geç vakitlere kadar süren sohbetin ardından Dursun öğretmen öğrencilerine “bana unutulmaz bir gün yaşattınız” dedi ve teşekkür ederek tesislerden uğurladı.