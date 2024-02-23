Durmuş'tan Alemdar'a istekler dizisi

Seçim çalışmaları kapsamında Akyazı’ya gelen ekibi ile birlikte Sanayi Sitesi'nde gezen Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yusuf Alemdar'a bu ziyarette madeni

Seçim çalışmaları kapsamında Akyazı’ya gelen ekibi ile birlikte Sanayi Sitesi'nde gezen Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yusuf Alemdar'a bu ziyarette madeni Sanatkarlar Odası Başkanı Sezgin Durmuş bazı oda başkanları ile birlikte ev sahipliği yaptı. Sanayi içinde ziyaretlerini tamamlayan Yusuf Alemdar'la bir araya gelen madeni Sanatkarlar Odası Başkanı Sezgin Durmuş Alemdar'dan öncelikli olarak Sanayi alanının alan bakımından artık yetmediğini alanın genişletilmesini hizmet verdikleri alan içinde yeni bir düzenleme yapılmasını istedi.

Ayrıca bin öğrencimiz var ama Okulumuz yok. Çıraklık eğitim yapımı konusunda bize destek vermenizi istiyoruz dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Yusuf Alemdar da iş başına gelmesi halinde ilk yapacağı işlerin başında geleceğini buna şimdiden size söz veriyorum dedi.