DERS ZİLİ ÇALDI ! MİNİ MİNİ BİRLER OKULA BAŞLADI

​​​​​​​2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı okul öncesi (anasınıfı) ve ilkokul birinci sınıfa başlayacak öğrenciler ilk zillerin çalması ile okullardaki yerini alarak uyum haftasına başladılar.

2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı okul öncesi (anasınıfı) ve ilkokul birinci sınıfa başlayacak öğrenciler ilk zillerin çalması ile okullardaki yerini alarak uyum haftasına başladılar.

Velileri ile birlikte kayıt oldukları okullarına gelen öğrenciler ilk olarak öğretmenleri ile tanışarak sınıflara alındılar.

İlk gün öğrenciler okulu, sınıfları, okulun idari bölümleri ile ihtiyaçlarını karşılayacakları lavaboların yerlerini ve buraları nasıl kullanacaklarını öğrendiler. Zillerin çalması ile sınıflara giriş çıkışlar, okul bahçelerinden nasıl yararlanacakları ile kantinden alış veriş yapmayı öğrendiler.

Her okul başlangıçlarında yaşanan velilerin anne babalarından ayrılamadıkları ve sınıflarda sıralarda birlikte oturdukları görüldü.

UYUM HAFTASINDA NELER YAPILACAK

Öğrenci ve veliye eğitim ortamı, öğretmen ve arkadaşlarını tanıtan uyum haftası programında veliler, öğrenciler ve öğretmenler tanışma etkinlikleri ile desteklenecek.

Öğrenci ve veliye eğitim ortamı, öğretmen ve arkadaşlarını tanıtan uyum haftasında veliler, öğrenciler ve öğretmenler tanışma etkinlikleri ile desteklenecek.

Bu yıl eğitim öğretim yılı rehberlik çalışmaları ve okula uyum eğitimleri, okul öncesi eğitime ve ilkokul birinci sınıfa başlayacak öğrenciler için 2-3 Eylül Pazartesi ve Salı günü düzenlenecek.

Ortaokula başlayacak öğrenciler için ise 9 Eylül haftasında okula uyum için rehberlik çalışmaları yapılacak.

İkinci gün ise öğrencilere rehberlik uygulamaları yapılacak. Etkinliklerin yapılacağı saatler okul müdürlüklerince planlanacak.

Aile-çocuk-öğretmen etkileşiminin sağlanabilmesi bakımından tüm ailelerin etkinliklere çocuklarıyla katılım göstermesi öneriliyor.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında hazırlanan yeni müfredat 2024-2025 eğitim öğretim yılının başlayacağı 9 Eylül'den itibaren okul öncesi, ilkokul 1. sınıf, ortaokul 5. sınıf ve lise 9. sınıftan başlamak üzere kademeli şekilde uygulanacak.

Bu kapsamda MEB, yeni programların hazırlanması aşamasında görev alan akademisyenler ve alan uzmanlarınca öğretmenlere yönelik "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli eğitici eğitimi kursları" başlatmıştı.

Eğitici eğitimi alan bu öğretmenler de görev yaptıkları illerde alanlarında yapılan müfredat değişikliklerine yönelik öğretmenlere eğitim vermeye başlayacak.