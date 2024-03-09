​​​​​​​Cumhur İttifakı İlçe Başkanları ile birlikte seçim çalışmalarını hızla sürdüren Akyazı Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Akyazı Belediye Başkan

Cumhur İttifakı İlçe Başkanları ile birlikte seçim çalışmalarını hızla sürdüren Akyazı Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Akyazı Belediye Başkan Adayı Bilal Soykan, “Vatandaşlarımızın destekleri ile 31 Mart’ta Akyazı’da rekorlar kıracağız, Cumhur İttifakımız kazanacak Akyazı kazanacak ” dedi.

Akyazı Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı’nın AK Parti Akyazı Belediye Başkan Adayı Bilal Soykan, AK Parti İlçe Başkanı Mesut Ekrem, MHP İlçe Başkanı Soyhan Sofuoğlu ve meclis üyesi adayları ile birlikte seçim çalışmalarını tüm hızı sürdürüyor. Mahalle ve esnaf ziyaretlerine ara vermeden devam eden Bilal Soykan son olarak Osmanbey, Kumköprü, Yağcılar, Merkez Yeniköy, Türkormanköy ve Taşburun Mahallelerini ziyaret ederek vatandaşlar ile bir araya geldi.

Mahallelerde büyük bir coşku ile karşılanan Bilal Soykan, “ Ziyaret ettiğimiz mahallelerimizde hemşerilerimiz bizleri bağrına basıyor. Hamd olsun Akyazı’mıza neler kazandırdığımızın farkındalar ve eksiklikleri de sadece bizim gidereceğimizi çok iyi biliyorlar. Bu destek ve teveccüh 31 Mart’ta sandığa yansıyacak ve yine rekorlar kıracağız, yine birincilikler elde edeceğiz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin önderliğinde ilçemize ve vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam edeceğiz. Türkiye Yüzyılı’nda Akyazı’mızı parlayan bir yıldız haline getireceğiz. 31 Mart’ta Cumhur İttifakı kazanacak, Akyazı kazanacak” dedi.