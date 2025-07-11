Çocuklar eğleniyor

​​​​​​​Diyanet İşleri Başkanlığının talimatları ile İlçe Müftülüğünce açılan Akyazı Akşemsettin camisinde camilerimizi çocuklarımıza sevdiriyoruz sloganı ile açılan “yaz Kuran” kursuna gitmeye başlayan çocuklar için cami imam hatipleri ve

Diyanet İşleri Başkanlığının talimatları ile İlçe Müftülüğünce açılan Akyazı Akşemsettin camisinde camilerimizi çocuklarımıza sevdiriyoruz sloganı ile açılan “yaz Kuran” kursuna gitmeye başlayan çocuklar için cami imam hatipleri ve dernek yönetimi tarafından güzel bir etkinlik düzenlendi.

Kursiyer çocukları çok sevindiren etkinlikte, hacivat ve karagöz hazırladığı oyunları çocuklarla birlikte oynayarak onların güzel v e neşeli vakit geçirmelerini sağladı.

Akşemsettin Cami İmam Hatipleri ve Cami Derneği yönetimi yaz kuran kursu tamamlana kadar zaman zaman bu tür etkinlikler düzenleyeceklerini, kurslara gelen çocukları bir taraftan Kuran okumayı öğretmeye çalışırken, diğer taraftan da eğlendirmeyi amaçladıklarını sözlerine eklediler.