Çizgiler yeniden boyandı 

​​​​​​​Akyazı Kuzuluk Şose Mahalle yolu Büyükşehir belediyesi tarafından çizgi ve yaya geçitleri elden geçirilerek yeniden boyama işlemleri yapıldı.

Akyazı Kuzuluk Şose Mahalle yolu Büyükşehir belediyesi tarafından çizgi ve yaya geçitleri elden geçirilerek yeniden boyama işlemleri yapıldı.

Yollarda çizilen çizgilerin ve yaya geçitlerinde yapılan boyama işlemlerinin ne kadar gerekli olduğunun söylenmesine bile gerek yoktur diyen Şose Mahalle Muhtarı Nail Ünlütürk, ana caddemiz yapılan bu çalışmayla pırıl pırıl oldu. Çalışmayı yapan Büyükşehir belediyemiz Yol Şube Müdürlüğü ekibine şahsım ve mahallem adına teşekkür ediyorum açıklamasında bulundu.