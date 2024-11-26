CHP Sakarya İl Kadın Kollarından, “Geleceğin İnşası; Aile İçi İlişkilerde Eşitlik ve Haklar” Semineri

​​​​​​​Akyazı’da Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Kadın Kolları tarafından düzenlenen “Geleceğin İnşası; Aile İçi İlişkilerde Eşitlik ve Haklar” semineri, büyük ilgi gördü.

Akyazı’da Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Kadın Kolları tarafından düzenlenen “Geleceğin İnşası; Aile İçi İlişkilerde Eşitlik ve Haklar” semineri, büyük ilgi gördü. 16 ilçede gerçekleştirilecek olan seminerlerin yedinci durağı, Akyazı’da Gençlik Kütüphanesi’nde yapıldı.

Seminere, CHP Akyazı İlçe Başkanı Mustafa Sağır, İlçe Kadın Kolları Başkanı Sevil Çelikbaş, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Sertaç Uluköylü ve Gençlik Kütüphanesi kurucusu Eğitmen Selin Zeyrek ev sahipliği yaptı. Partili ve partisiz birçok katılımcının katıldığı etkinlikte, aile içindeki eşitlik ve haklar konusunda bilgilendirmeler yapıldı.

Konuşmacı olarak katılan Sosyolog ve Aile Danışmanı Nilay Karaşahin, aile içindeki eşitlik, kadın hakları, çocuklara davranış ve sağlıklı iletişim konularında katılımcılara önemli bilgiler sundu. Karaşahin, aile içi şiddetle mücadele, eşler arası saygı ve eşitlik gibi kritik meselelerin çözüm yollarına dair önerilerde bulundu.

Seminerin sonunda katılımcılar, aile içi ilişkilerde eşitliğin sağlanması ve bireylerin haklarının korunması konusunda daha bilinçli bir yaklaşım sergileyerek ayrıldılar. Etkinliğe katılımın yüksek olması, toplumun aile içi eşitlik konusunda duyduğu ilgiyi bir kez daha gözler önüne serdi.

CHP Sakarya İl Kadın Kolları Başkanı Azize Çeroğlu; bu tür etkinliklerle farkındalık yaratmayı ve halka dokunmayı sürdüreceklerini ifade etti.