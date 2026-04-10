AKYAZI İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNDEN KONRALP ANADOLU LİSESİ ÖĞRENCİLERİNE UYUŞTURUCU  EĞİTİMİ

Akyazı Konuralp Anadolu Lisesi Öğrencilerine “Uyuşturucuya Hayır “sloganı iile verilen seminer saygı duruşu ve İstiklal Marşının söylenmesi ile başladı.

Akyazı İlçe Sağlık Müdürlüğü her yıl düzenlediği uyuşturucu ile mücadele kapsamındaki eğitimlerine bu yıl da devam etti.

Akyazı Konuralp Anadolu Lisesi Öğrencilerine “Uyuşturucuya Hayır “sloganı iile verilen seminer saygı duruşu ve İstiklal Marşının söylenmesi ile başladı.

Eğitimde ilk sözü Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat FakültesiSakarya Üniversitesi Fen Edebiyat FakültesiSosyal Hizmet Bölümü Öğretim Üyesi ve Bölüm Başkanı,Toplumsal Gelişme ve Sosyal Politika Anabili Dalı Başkanı Prof. Dr. Yusuf Genç aldı. Yusuf Genç konuşmasında uyuşturunun tarifini yaparak çeşitlerini ve şhıslara, topluma ve ülkeye olan zararlarından söz etti. Gençlerin uyuşturucuya nasıl alışmakta olduklarını, muhtemelen en yakın arkadaşları tarafından alıştırıldıklarını, sonuçta bağımlı hale gelindiğini bir daha da vaz geçmenin imkanı kalmadığını söyledi.

Daha sonra Akyazı İlçe Sağlık Müdürü Uzman Dr. Şeyda Tok uyuşturucu bağımlılığının sağlık yönünden zararlarını video gösterimi ile anlattı. KOnuşmasını tamamlayarak öğrenciler arasına girdi uyuşturucu ile ilgili sorular sorarak onlardan her soruya hayır cevabı almak suretiyle eğitimin kendine ait bölümünü tamamladı.

Son konuşmacı Akyazı Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Aşık ise uyuşturucu bağımlılığının huhuki kısmını ve cezai hükümlerini açıkladı. Öğrencilerin konu ile ilgili sorularını cevaplandırdı.