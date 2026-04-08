BELEDİYE MECLİSİNDE ÜYE SEÇİMİ 8 NİSAN 2026

Akyazı belediye meclisi Nisan 2026 ayına ait olağan toplantısını gerçekleştirdi. Belediye meclis salonunda yapılan Meclis toplantısı Bilal Soykan tarafından yönetildi. Akyazı belediye meclisi gündem maddesini oylayarak kabul etti.

Gündemlerin en önemlileri yapılan seçimlerdi. Buna göre seçilenler;

Daimi Encümen Üyeleri; Selim Kurt ve Burhan Copkayaoğlu

Hukuk Komisyonu;Oğuzhan Çolak, Selim Kurt, Ramazan Yorulmaz, Bahadır Gözyuman ve Şamil Türkan

İmam Komisyonu;Beyzanur Eroğlu Taşkara, Azim Altıparmak, Yunus Emre Rençber, Engin Özgür ve Sefa Çakır

Plan Bütçe Komisyonu;Enes Murat Balcı, Naci Çavdar, Halit Yazıksız, Engin Karış ve Murat Öz

Meclis Başkanları;Mehmet Öztürk ve Yılmaz Taşdelen

Meclis Katipleri;Abdülkadir Yıldırım, Oğuzhan Çolak (Asil)

Beyzanur Eroğlu Taşkara ve Yunus Emre Rençber (Yedek)