YILDIRIM AİLESİNİN ACILI GÜNÜ

İlçemiz İnönü Mahallesi halkından,Akyazı Eşrafından,merhum Hacı Hasan Yıldırım'ın oğlu, Ahmet, Mehmet ve merhum Hasan Yıldırım'ın abileri. 22.ve 23.dönem Sakarya milletvekili Recep Yıldırım'ın yeğeni, Ali Hikmet Yıldırım vefat etti.
Cenazesi bugün Gazi Süleyman Paşa Camii'nde kılınan öğlen namazına müteakip Merkez Aile mezarlığına defnedildi.
Merhuma Cenab-ı Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar niyaz ederiz.Mekanı cennet olsun.
Taziye : Ahmet YILDIRIM - 0531 366 24 26
Mehmet YILDIRIM - 0532 672 81 52