Polislerimizin en mutlu günleri

Türk Polis teşkilatının 181. Kuruluş yıldönümü nedeniyle bir kutlama yapıldı.

Sunuculuğu Polis memuru Melek Uzun Kahveci tarafından başarıyla yapılan törende İlçe Emniyet Müdürü Güven Alanın Atatürk anıtına çelenk bırakmasından sonra, saygı duruşunda bulunuldu ve ardından da İstiklal Marşımız hep birlikte okundu. Törenin bitiminden sonra birlikte mezarlığa gidildi ve Şehit olan polislerimizin mezarları ziyaret edilerek kuran-ı kerim okunaran dua yapıldı. Daha sonra Gazi Süleyman Paşa Camiinde de şehit polislerimiz için mevlit okutuldu. Akyazı İlçe Emniyet Müdürü Güven Alan, Emniyet Müdürlüğüne gelerek yapılan tebrikleri kabul etti.

Emniyet Müdürü Güven Alan ile Polis ve bekçilerin ev sahipliği yaptığı ve Atatürk anıtı önünde düzenlenen çelenk sunma programına, Akyazı belediyesi adına kendisi de emekli Polis olan Belediye başkan yardımcısı Ali Özer, Siyasi Partilerimizin İlçe başkanları ve görevlendirilen vekiller ile siyasi parti yöneticileri, Muhtarlar Derneği başkanı ve bazı mahalle muhtarları, bazı daire Müdürleri, Gaziler ve vatandaşlar katıldılar.