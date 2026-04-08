Akyazı pazarı yanıyor

Haftanın Çarşamba günleri açılan kapalı Pazar yerinde fiyatlar uçtu gidiyor. Alışveriş için evlerinde hesap kitap yaparak Pazar yerine gelenler maalesef istedikleri gibi ya alışveriş yapamıyorlar ve evlerine boş dönüyorlar, ya da almak istediklerinin büyük bölümünü alamadan geri dönüyorlar.

Bu duruma çok üzüldüklerini söyleyen Akyazılı vatandaşlar, öyle bir duruma geldik ki, anlatacak söz bulamıyoruz. Bir ceplerimize bakıyoruz ne kadar paramız kaldı diye, bir de etiketlere bakıyoruz bir şeyler alalım diye. Ama çareyi bir şey almadan evlerimize dönmekte buluyoruz ve o zamanda ailemizin ve çocuklarımızın yüzlerine bakacak halimiz kalmıyor. Bizlerde bu durumdan ve paramızın alım gücünün azalmasından yakınıyoruz ve dertleniyoruz diyorlar.

Pazar yerimizde her şey var ama fiyatlara bakınca alamıyoruz. Geçtiğimiz haftalarda olduğu gibi bu haftada Pazar yerimiz adeta yüksek fiyatlar nedeniyle yanıyor. Bizde yanmayalım diye erkenden ve istediklerimizi alamadan evlerimizin yollarını tutuyoruz diyerek üzüntülerini dile getirmeyi ihmal etmiyorlar.