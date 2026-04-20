CHP Akyazı’dan okullara Sabır ve Başsağlığı ziyareti

CHP si Akyazı İlçe başkanı Mustafa Sağır, Yönetim Kurulu Üyesi İsa Yeşiltaş ve Kadın Kolları Başkanı Sevil İltaş Çelikbaş olduğu halde İlçe Milli Eğitim ve Merkezde bulunan bazı okullara giderek geçtiğimiz günlerde Şanlı Urfa ve Kahraman Maraş’ta meydana gelen olaylar nedeniyle önce Milli Eğitim Müdürü Hasan Can’a sonra da Madanoğlu ve Konuralp İlkokuluna giderek yöneticilere sabır ve baş sağlığı dileklerini iletmesi Akyazı’da saygıyla karşılandı.

CHP İlçe başkanı Mustafa Sağır, okullarımızda meydana gelen bu istenmeyen olayları şiddetle telin ediyoruz. Hayatlarını kaybeden öğretmenlerimiz ve çocuklarımıza Allah’tan rahmet diliyor, yakınlarına da sabır ve başsağlığı, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz. Bugün Milli Eğitim camiamızı ve bazı Okullarımızı ziyaret ettik ve duygularımızı ifade ettik açıklaması yaptı.