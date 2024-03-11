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Akyazı Siyaset

CHP Akyazı tempoyu arttırdı

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CHP Akyazı tempoyu arttırdı

​​​​​​​Aday belirleme, açıklama ve sahaya inmede rakiplerine oranla biraz geciken CHP Akyazı, bu açığı kapatmak için çalışma tempolarını arttırdı.

Aday belirleme, açıklama ve sahaya inmede rakiplerine oranla biraz geciken CHP Akyazı, bu açığı kapatmak için çalışma tempolarını arttırdı. Sahaya indikten sonra çalışmalarını hızlandıran CHP Akyazı Altındere ziyaretinden sonra Uzunçınar, Bedil Kazancı, Yahyalı, Kumköprü, Osmanbey ve Yuvalak Mahalle ziyaretlerini tamamladı. Ziyaretlerde konuşan CHP Akyazı belediye başkan adayı Diş Hekimi Hayrettin Sezgin, projelerinden bahsetti, iş başına gelmeleri halinde dürüst ve şeffaf belediyecilik örneği göstereceklerini söyledi. CHP İlçe başkanı Mustafa Sağır’da gittikleri mahallelerde vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılandıklarını söyledi ve bütün ziyaretlerimiz sevgi, saygı çerçevesinde ve samimi ortamlarda geçmektedir dedi.