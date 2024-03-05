CHP Akyazı sahaya indi

​​​​​​​CHP Akyazı gecikmeli de olsa nihayet sahaya indi ve çalışmalarına başladı. CHP Akyazı İlçe başkanı Mustafa Sağır ve yönetimi ile ekibi, belediye başkan adayları diş hekimi Hayrettin Sezgin’le birlikte sahada ilk gittikleri yer Altındere oldu. Altındere’nin üç mahallesinde vatandaşlarla

CHP Akyazı gecikmeli de olsa nihayet sahaya indi ve çalışmalarına başladı. CHP Akyazı İlçe başkanı Mustafa Sağır ve yönetimi ile ekibi, belediye başkan adayları diş hekimi Hayrettin Sezgin’le birlikte sahada ilk gittikleri yer Altındere oldu. Altındere’nin üç mahallesinde vatandaşlarla buluşan CHP Akyazı, daha sonra Harunusta ve Hasanbey Mahallelerine geçerek orada da mahalle sakinleri ile buluştu. Bu buluşmada CHP’liler belediye başkan adayları Sezgin ile projelerini açıkladılar ve vatandaşlardan oy talebinde bulundular.

CHP İlçe başkanı Mustafa Sağır tam kadro halinde sahaya indik ve bütün ekiplerimizle birlikte çalışmalarımızı başlattık. Gittiğimiz mahallelerde projelerimizi anlattık ve hemşerilerimizden oy istedik. Komitemiz tarafından belirlenen program dahilinde seçim çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz açıklaması yaptı.