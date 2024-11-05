CHP Akyazı İlçe başkanı Sağır “Adım adım iktidara yürüyoruz”

Bugünlerde canlılığı ve hareketliliği ile dikkatleri üzerlerine çeken bir parti konumunda olan CHP Akyazı İlçe başkanı Mustafa Sağır, gazeteci Salim Özyılmaz’a yaptığı açıklamada “Adım adım

Bugünlerde canlılığı ve hareketliliği ile dikkatleri üzerlerine çeken bir parti konumunda olan CHP Akyazı İlçe başkanı Mustafa Sağır, gazeteci Salim Özyılmaz’a yaptığı açıklamada “Adım adım iktidara yürüyoruz” dedi.

CHP İlçe başkanı Mustafa Sağır, partilerinin yaptığı değişimden sonra mahalli seçimlerde karşılığını bulduğunu söyledi ve partimiz bu seçimden sonra alnının akıyla çıkmış ve aldığı oy oranı ile de Türkiye’de birinci parti konumuna gelmiştir dedi.

CHP Akyazı olarak bizde partimizin başarısı için çok çalıştık. Çalışmaya aynı hız ve tempo ile devam ediyoruz. Sizin de gördüğünüz gibi partimiz yerel seçimlerde elde edilen o büyük başarıdan sonra Partimizde büyük bir hareketlilik ve canlılık görülmektedir. Bunun sebebi mahalli seçimlerde elde edilen başarıdır diyen İlçe başkanı Sağır, bu başarımızı yapılacak olan ilk genel seçime de taşımak istiyoruz. Biz Akyazı CHP olarak Genel Merkezimiz, İl teşkilatımız ve de Milletvekilimiz ile omuz omuza çalışıyoruz ve bu hedefe hazırız dedi.