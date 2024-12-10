CHP Akyazı İlçe başkanı nöbetteydi

​​​​​​​Esenyurt belediye başkanının görevden alındıktan sonra gözaltına alınması ve sonrasında da tevkif edilmesi üzerine belediye önünde başlatılan nöbet tutma eylemine CHP İl teşkilatı ile birlikte Akyazı

Esenyurt belediye başkanının görevden alındıktan sonra gözaltına alınması ve sonrasında da tevkif edilmesi üzerine belediye önünde başlatılan nöbet tutma eylemine CHP İl teşkilatı ile birlikte Akyazı İlçe başkanı Mustafa Sağır’da katıldı ve İl teşkilatı ile birlikte İstanbul’a giderek Esenyurt belediyesi önünde nöbet tuttu.

Nöbetini tamamlayarak gittiği teşkilatı ile birlikte Akyazı’ya geri dönen CHP İlçe başkanı Mustafa Sağır yaptığı aç ıklamada şunları söyledi “ Halkımızın iradesine yapılan saldırının 37. gününde CHP Sakarya olarak Esenyurt’ta demokrasi nöbetindeydik. Bu karanlık günleri dayanışma ve demokrasi çerçevesinde yapacağımız mücadelelerle aydınlığa çevireceğiz” dedi.