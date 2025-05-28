Çalışmalar temel atmayla başladı

​​​​​​​Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleri ile Akyazı’nın Altındere, Küçücek, Dokurcun ve Alaağaç Mahallelerinde yapılması planlanan spor tesislerinin yapım çalışmaları

Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleri ile Akyazı’nın Altındere, Küçücek, Dokurcun ve Alaağaç Mahallelerinde yapılması planlanan spor tesislerinin yapım çalışmaları tesis temellerinin atılmasıyla başladı.

Başlanan çalışmalarla ilgili konuşan belediye başkanı Bilal Soykan şunları söyledi “Geleceğimiz olan gençlerimiz için yapacağımız spor tesisleri tamamlandığında gençlerimiz ve çocuklarımız daha iyi şartlarda spor yapma imkanı bulacaklardır. Bu tesisleri yapmak suretiyle gençlerimize hizmet etmenin de mutluluğunu yaşayacağız” dedi.