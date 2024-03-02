BÜYÜK BİRLİK PARTİSİNDEN MECLİS ÜYELERİ TANITIMINDA GÖVDE GÖSTERİSİ

​​​​​​​Akyazı BBP’si de düzenlediği meclis üyeleri tanıtım toplantısı Genel Başkan Mustafa Destici’nin de katılması ile gövde gösterisine döndü.

Akyazı BBP’si de düzenlediği meclis üyeleri tanıtım toplantısı Genel Başkan Mustafa Destici’nin de katılması ile gövde gösterisine döndü.

Genel Başkan Mustafa Detici’nin 1 saatlik gecikme ile katıldığı ve Büyükşehir Sosyal Gelişim Merkezinde yapılan toplantı Saygı duruşu ve İstiklal Marşının söylenmesi ile başladı.

Belediye Meclis üyelerinin tanıtıldığı toplantıda Genel Başkan Mustafa Destici yaptığı konuşmada 31 Mart günü yapılacak olan Mahalli seçimlerin çok önemli olduğunu belirterek partisinin aday gösterdiği Osman Karaoğlan için destek istedi. O’nu başkan seçin Akyazı’nın tüm sorunlarını çözelim dedi.

BBP İlçe Başkan adayı Osman Karaoğlan da konuşmasında projelerini sıraladı. Alperenlerin sık sık sloganlarla kesilen konuşmasında kendisine gösterilen ilgiden oldukça duygulanan Karaoğlan Çalışacağız ve Akyazı’mızı layık olduğu yere taşıyacağız dedi. Ve Genel Başkanı gibi destek verilmesini istedi.

BBP’sinin Batakköylü düğün salonunda düzenlediği toplantıya genel Başkan Mustafa Destici, Sakarya İl Başkanı ve çok sayıda partili ve vatandaş katıldı.