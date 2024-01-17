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Akyazı Siyaset
Giriş Tarihi : 17-01-2024 23:18

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ ADAYLARINI AÇIKLADI. AKYAZI’DA KARAOĞLAN; HENDEK’TE İRFAN PÜSKÜLLÜ

​​​​​​​Büyük Birlik Partisi Akyazı ilçe teşkilatında Uzun süredir Ali, Şener Bayraktar’ın aday olacağı kulislerde dolaşırken Genel başkan Destici

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ ADAYLARINI AÇIKLADI. AKYAZI’DA KARAOĞLAN; HENDEK’TE İRFAN PÜSKÜLLÜ

Büyük Birlik Partisi Akyazı ilçe teşkilatında Uzun süredir Ali, Şener Bayraktar’ın aday olacağı kulislerde dolaşırken Genel başkan Destici Osman Karaoğlan’ı Akyazı belediye başkanı olarak açıkladı.

Akyazı siyasi kulislerinde BBP adayı olacağı konuşulan Ali Şener Bayraktar’ın aday olmayacağı açıklaması sonrası harekete geçen BBP Akyazı ilçe teşkilatı bugün Ankara’da Genel başkan Mustafa Destici tarafından Osman Karaoğlan Akyazı belediye başkan adayı olarak resmen açıklandı. Hendek'te ise İrfan Püsküllü aday olarak gösterildi.

 

 
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