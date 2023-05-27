Bünyamin Atmaca Genç hatipler hutbe okuma yarışmasında ikinci oldu

​​​​​​​Milli Eğitim Bakanlığı Din Eğitimi Genel Müdürlüğünün Anadolu İmam Hatip Liseleri arasında düzenlediği “ Genç hatipler hutbe okuma yarışması

Milli Eğitim Bakanlığı Din Eğitimi Genel Müdürlüğünün Anadolu İmam Hatip Liseleri arasında düzenlediği “ Genç hatipler hutbe okuma yarışması 9. Bölge finali” Sakarya’da yapıldı.

Adapazarı Anadolu İmam Hatip Lisesinin ev sahipliğinde gerçekleşen ve Sakarya Üniversitesi kampüs caminde yapılan bölge yarışmasına Sakarya, Bursa, Çanakkale, Düzce, Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Tekirdağ ve Yalova illerinden toplamda 11 öğrenci bölge birincisi olabilmek için kıyasıya yarıştı.

Sakarya İl Müftüsü Mehmet Aşık’ın seçici kurul başkanlığı yaptığı yarışmada Adapazarı Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Emircan Polat 9.bölge birinci olup 9 Haziran 2023 Cuma günü İstanbul Ayasofya caminde yapılacak olan Türkiye finaline katılmaya hak kazandı. Aynı yarışmaya katılan Akyazı Anadolu İmam Hatip Lisesi 11. Sınıf öğrencisi Bünyamin Atmaca’da ikinci olarak yarışmaya damgasını vurdu.

Yapılan yarışma programına İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı yaptığı açıklamada şunları söyledi “ Güzel bir yarışma programı oldu. Emeği geçen herkesi ve yarışmaya katılan öğrencilerimizi kutluyorum.”