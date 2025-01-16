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Giriş Tarihi : 16-01-2025 23:50   Güncelleme : 17-01-2025 00:06

BOZTEPE MAHALLESİ  ŞEHİT İHSAN ÜNBLÜTÜRK ORTA OKULU,  OKUL MÜDÜRLERİNİ AĞIRLADI

​​​​​​​Boztepe Şehit İhsan Ünlütürk İlk ve Ortaokulu yarıyıl tatili öncesi  okulda düzenlediği  etkinlikte çevre  mahallelerdeki ilk ve ortaokul müdürlerini ağırladı.

BOZTEPE MAHALLESİ  ŞEHİT İHSAN ÜNBLÜTÜRK ORTA OKULU,  OKUL MÜDÜRLERİNİ AĞIRLADI

Boztepe Şehit İhsan Ünlütürk İlk ve Ortaokulu yarıyıl tatili öncesi  okulda düzenlediği  etkinlikte çevre  mahallelerdeki ilk ve ortaokul müdürlerini ağırladı.

Okul Müdürü  Mustafa Başak’ın davetlileri kapıda karşıladığı davete İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Serkan Yaşar ve Müslüm Öz, Akyazı Halk Eğitimi merkezi Müdürü Ali Salih Akyüz,  Akyazı Mehmet Kaya Ortaokulu Müdürü Ali Çiçek, Akyazı Atatürk Ortaokulu Müdürü Mehmet Külekçi, Boztepe Mahallesi Muhtarı Seyfi Ünlütürk,  Okul Aile Birliği Başkanı Mustafa Akkaya katılırken Okulun öğretmenleri de ev sahipliği yaptılar.

Davetliler etkinlik haftası dolayısı ile öğrencilerin yapmış oldukları faaliyetleri izlediler.  Kuzuluk Enver Ören Ortaokulu Müzik Öğretmeni  Yakup Ayık’ın sazı ile çalıp söylediği türkülere öğrencilerle birlikte eşlik eden davetliler daha sonra da kendilerine ikram edilen mahalli yemeklerden yiyerek Okul Müdürü Mustafa Başak ve öğretmenler ve mahalle muhtarına teşekkür ederek Boztepe’den ayrıldılar.

 

 

 

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