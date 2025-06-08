BIÇKIDERE VE KÜÇÜCEK HUKUK SAVAŞINI KAZANDI

Bıçkıdere Havzası Doğal Yaşamı Koruma Derneği’nin avukatı Elif Yar’ın Sakarya Valiliği’ne yaptığı başvurular neticesinde alınan kararla, faaliyet yürüten şirketin ruhsatsız su kullanımı son buldu.

Akyazı’da yaklaşık 10 yıldır süren hukuk mücadelesi, Dünya Çevre Günü’nde çevrecileri sevindiren bir kararla sonuçlandı.

Sakarya Valiliği, D. Su markasıyla faaliyet gösteren şirketin tesis ve üretim iznini iptal etti.

Bıçkıdere Havzası Doğal Yaşamı Koruma Derneği’nin avukatı Elif Yar’ın Sakarya Valiliği’ne yaptığı başvurular neticesinde alınan kararla, faaliyet yürüten şirketin ruhsatsız su kullanımı son buldu.

Akyazı’da orman köylülerinin içme ve tarımsal sulamada kullandığı su kaynaklarının şirket tarafından termal otel yapımı gerekçesiyle kullanılmak istenmesi büyük tepki toplamıştı. Şirket, yalnızca 2 adet kaynak için ruhsat almasına rağmen, 2014 yılından bu yana 33 kaynaktan izinsiz su çekerek “D. Su” markasıyla satış yapmayı sürdürdü.

Mahkeme kararlarına ve kurumsal uyarılara rağmen ticari faaliyetlerine devam eden şirkete karşı bölge halkı, kurdukları dernek aracılığıyla hukuk mücadelesini sürdürüyordu. Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü’nün de devreye girmesiyle birlikte, doğal mineralli su ruhsatı iptal edildi.

Yapılan açıklamalara göre, firmanın ruhsatı yalnızca iki kaynak için verilmişti. Ancak 2016’da değiştirilen yönetmelik gereği bu sular artık “doğal mineralli” değil, “doğal kaynak suyu” statüsünde değerlendiriliyor. Bu nedenle firma, iptal edilen izinlerin ardından doğal mineralli su satışı yapamayacak.

BIÇKIDERE/KÜÇÜCEK’TE NELER OLMUŞTU?

Bıçkıdere/ Küçücek halkı 2014 yılında ormanlarında bilgileri dışında çeşitli faaliyetler yürütüldüğünü fark etmiş ve konuyu anlamak üzere hemen araştırmalara başlamışlardır. Sakarya Valiliğine yapılan başvuruları neticesinde Sakarya Valiliği, ruhsat kapsamı dışında kalan kaynaklara yapılan müdahaleler tespit etmişti. Sakarya Valiliği, Firmanın derhal faaliyetlerini durdurması ve izinsiz sahadan çıkması hususunda ihtar göndermesin ve “faaliyeti durdur” ihtarına rağmen faaliyetlerine devam etmişti.

Sularını ve ormanlarını korumak için yıllardır çaba gösteren Bıçkıdere halkının kurmuş olduğu Bıçkıdere Havzası Doğal Yaşamı Koruma Derneği çevre katliamını durdurma konusundaki mücadelelerine kararlılıkla devam etti.

Sakarya'nın Akyazı‘ya bağlı Bıçkıdere/Küçücek’teki doğa katliamı ve devam eden süreç hakkında açıklamalarda bulunan Av. Elif Yar;

"Doğa katliamına dur demek ve gelecek nesillere daha yeşil, daha yaşanabilir bir dünya bırakabilmek adına, kazanacağımıza ve doğayı kurtaracağımıza olan inancımız ve azmimizle, genç, yaşlı, kadın, erkek birlik ve beraberlik bilinciyle mücadelemizi devam ettirmekteyiz.

Bıçkıdere/Küçücekliler doğaya ve dolayısıyla yaşam hakkına sahip çıkmak adına, Bıçkıdere Havzası Doğal Yaşamı Koruma Derneğini kurmuş ve bir çatı altında toplanarak tüm hukuki süreçleri yakından takip etmektedir.

Bıçkıdere/Küçücek halkıyla birlikte yürütmekte olduğumuz hukuki süreçlerin yanı sıra, yapılan usulsüzlük ve haksızlıklara dikkat çekmek üzere çeşitli etkinlikler ve mitingler düzenleyerek bir farkındalık yaratmaya çalıştık. Yöre halkı hukuki süreçlere kalabalık bir şekilde katılarak süreci yakından takip etti. Doğa Katliamına dur demek ve gelecek nesillere daha yeşil, daha yaşanabilir bir dünya bırakabilmek adına, kazanacağımıza ve doğayı kurtaracağımıza olan inancımız ve azmimizle, genç, yaşlı, kadın, erkek birlik ve beraberlik bilinciyle mücadelemizi devam ettirmekteyiz. Sürece ilişkin güncel gelişmeleri aktarmaya ve olayın takipçisi olmaya devam edeceğiz.

Son söz olarak sözlerimi Paul Ehrlich’in bir cümlesiyle bitirmek istiyorum: “Doğa İnsan Olmadan Da Yaşar Ama İnsan Doğa Yok Olduktan Sonra Yaşayamaz.”