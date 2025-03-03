BBP’SİNİN YENİ YÖNETİMİ TANITMA TURLARINDA

​​​​​​​Geçtiğimiz günlerde başkan ve yönetimi değişen Akyazı Büyük Birlik Partisi İlçe başkanı Eray Yıldız ve yönetim kurulu üyeleri belediye başkanı Bilal Soykan’ı makamında ziyaret ettiler.

Geçtiğimiz günlerde başkan ve yönetimi değişen Akyazı Büyük Birlik Partisi İlçe başkanı Eray Yıldız ve yönetim kurulu üyeleri belediye başkanı Bilal Soykan’ı makamında ziyaret ettiler.

Yapılan ziyareti memnuniyetle karşıladığını söyleyen belediye başkanı Bilal Soykan, hem biz hem de Büyük Birlik Partisi İlçe teşkilatının tek hedefi var. O da birlik ve beraberlik içinde Akyazı’ya hizmettir. Bu hedefe ulaşmak için bütün imkanlarımızı kullanarak gece gündüz demeden çalışacağız açıklaması yaptı.

Çiçeği burnunda BBP Akyazı İlçe başkanı Eray Yıldız’da yaptığımız bu ziyarette belediye başkanımızla İlçemizi konuştuk. Bizde bu ziyaretten memnunuz dedi.