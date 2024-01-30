BBP’Sİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KARAOĞLAN ÇARŞI İÇİ ESNAFINI GEZDİ

​​​​​​​Büyük Birlik Partisinden Akyazı belediye başkan adayı gösterilen Osman Karaoğlan kendisiyle yola çıkan arkadaşları ile birlikte çarşı esnafını gezdi.

Büyük Birlik Partisinden Akyazı belediye başkan adayı gösterilen Osman Karaoğlan kendisiyle yola çıkan arkadaşları ile birlikte çarşı esnafını gezdi.

Gerek ziyaret ettiği esnaf, gerekse çarşı içinde kendisi ile karşılaşan Akyazılılar BBP den belediye başkan adayı olan Osman Karaoğlan’ı bağrına bastı ve kendisine çıktığı yolda başarı dileğinde bulundular.

Çarşı içindeki esnaf ziyaretini tamamlayan Osman Karaoğlan yaptığı açıklamada şunları söyledi “ Adaylığım açıklandıktan sonra arkadaşlarımla birlikte çalışmalarımızı hızlandırdık. Gittiğimiz her yerde sıcak ve ilgiyle karşılanıyoruz. Bugün de çarşı içindeki esnafımızı bir bir ziyaret edip kendilerinden destek talebinde bulundum. Gösterdikleri yakın ilgi ve teveccüh beni mutlu etti. Ziyaretlerimde seçilmem halinde yapacaklarımı zaman darlığı yüzünden sadece ana başlıkları ile anlatıyorum. Esnafımız ve hemşerilerimiz bugüne kadar Akyazı için yaptıkların bizim için referanstır diyorlar ve desteklerini ifade ediyorlar. Ben ve arkadaşlarımda onlardan aldığımız güç ve şevkle çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Bizi bağırlarına basan hemşerilerimize teşekkür ediyorum” dedi.