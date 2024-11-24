BBP’Sİ AKYAZI İLÇE BAŞKANI GÖREVİ BIRAKTI

​​​​​​​Büyük Birlik Partisi Akyazı İlçe Başkanı Naim Yolcu İlçe Başkanlığı görevini bıraktı. Yolcu Genel Başkan Mustafa Destici’nin oluru ile MKYK yedek üyeliğinden MKYK asil üyeliğine getirildi.

Büyük Birlik Partisi Akyazı İlçe Başkanı Naim Yolcu İlçe Başkanlığı görevini bıraktı. Yolcu Genel Başkan Mustafa Destici’nin oluru ile MKYK yedek üyeliğinden MKYK asil üyeliğine getirildi.

Parti içindeki görevi değişen Naim Yolcu bu değişikliği Sosyal Medya üzerinden kamu oyuna duyurdu.

Yerel Seçimlerde 5 üyesini Belediye Meclisine sokmayı başaran, ancak bazı meclis üyelerinin ilçe başkanı ve yönetimle ters düşmesi ve mecliste değişik oy kullanmasını ve parti içindeki disiplin ve birliği korumak için Genel Merkez tarafından görevlendirilen ve görevlendirme üzerine Akyazı’ya gelen genel sekreter Ahmet Yelis’in yaptığı görüşmelerden sonra aynı zamanda MKYK yedek üyesi olan Naim Yolcu’yu MKYK asil üyesi yaparak var olan sorunu çözmeye çalışması dikkati çekti.

Bu değişiklik BBP Akyazı’da var olan sorunu çözecek mi, Naim Yolcu’nun yerine kim başkan olacak Akyazı’lılar ve partililerin konuştuğu ve birlik konusunda sorunun çözülüp çözülemeyeceği merak konusu olmaya devam ediyor.