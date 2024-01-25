BBP’Sİ AKYAZI BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KARAOĞLAN ÇALIŞMALARINA BAŞLADI

​​​​​​​Büyük Birlik Partisi tarafından Akyazı Belediye Başkan adayı gösterilen Osman Karaoğlan İlçe Merkezinde ekibiyle birlikte ziyaretlere başladı.

Büyük Birlik Partisi tarafından Akyazı Belediye Başkan adayı gösterilen Osman Karaoğlan İlçe Merkezinde ekibiyle birlikte ziyaretlere başladı.

Karaoğlan ve ekibi ilk olarak Kaymakam Mustafa İkbal Eşki’yi makamında ziyaret ederek kendisi ve ekibini tanıttı. Daha sonra da İlçe Emniyet Müdürlüğünü ve Muhtarlar derneğini ziyaret etti. Karaoğlan ve ekibi çarşı içi esnafını da gezerek adaylığı duyurdu ve destek istedi.

Karaoğlan ve ekibi öğleden sonra da İlçedeki 8 STK Başkanları ile yemekte bir araya gelerek onlarla bir süre sohbet ederek Akyazı Belediye Başkan seçildiği taktirde neler yapacaklarını anlattı onlardan da destek istedi. Yapılan ziyaretlerde Karaoğlan’a çalışmalarında başarı dileklerinde bulunuldu.

Ziyaretlerin ardından gazetemize açıklama yapan Karaoğlan seçim çalışmalarına ekibi ile birlikte hızlı bir şekilde başladık. Gittiğimiz yerlerde ziyaret ettiğimiz hemşehrilerimizin bizlere gösterdikleri yakın ilgi çalışma azmimizi artırıyor . Hemşehrilerimize projelerimizi anlatıyor ve kendilerinden destek talebinde bulunuyoruz.

Karaoğlan seçim gününe kadar bu çalışmalarımızı aralıksız bir şekilde sürdüreceğiz şeklinde konuştu.