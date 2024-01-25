Akyazı Siyaset
Giriş Tarihi : 25-01-2024 20:06

BBP’Sİ AKYAZI BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KARAOĞLAN ÇALIŞMALARINA BAŞLADI

​​​​​​​Büyük Birlik Partisi tarafından Akyazı Belediye Başkan adayı gösterilen Osman Karaoğlan İlçe Merkezinde ekibiyle birlikte ziyaretlere başladı.

BBP’Sİ AKYAZI BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KARAOĞLAN ÇALIŞMALARINA BAŞLADI

Büyük Birlik Partisi tarafından Akyazı Belediye Başkan adayı gösterilen Osman Karaoğlan İlçe Merkezinde ekibiyle birlikte ziyaretlere başladı.

Karaoğlan ve ekibi ilk olarak Kaymakam Mustafa İkbal Eşki’yi makamında ziyaret ederek  kendisi ve ekibini tanıttı.  Daha sonra da İlçe Emniyet Müdürlüğünü  ve Muhtarlar derneğini ziyaret etti. Karaoğlan ve ekibi çarşı içi esnafını da gezerek adaylığı duyurdu ve destek istedi.

Karaoğlan ve ekibi öğleden sonra da İlçedeki 8 STK Başkanları ile yemekte bir araya gelerek  onlarla bir süre sohbet ederek  Akyazı Belediye Başkan seçildiği  taktirde neler yapacaklarını  anlattı onlardan da destek istedi. Yapılan ziyaretlerde Karaoğlan’a çalışmalarında başarı dileklerinde bulunuldu.

Ziyaretlerin ardından gazetemize açıklama yapan Karaoğlan seçim çalışmalarına ekibi ile birlikte  hızlı bir şekilde başladık. Gittiğimiz yerlerde ziyaret ettiğimiz  hemşehrilerimizin bizlere gösterdikleri yakın ilgi çalışma azmimizi artırıyor . Hemşehrilerimize projelerimizi anlatıyor ve kendilerinden destek talebinde bulunuyoruz.

Karaoğlan seçim gününe kadar bu çalışmalarımızı aralıksız bir şekilde sürdüreceğiz şeklinde konuştu.

 
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