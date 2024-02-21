BBP AKYAZI BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KARAOĞLAN STANT AÇTI

​​​​​​​Büyük Birlik Partisinden Akyazı belediye başkan adayı olan Osman Karaoğlan çarşı içinde stant açılışı yaptı.

Büyük Birlik Partisinden Akyazı belediye başkan adayı olan Osman Karaoğlan çarşı içinde stant açılışı yaptı.

İlçe başkanı Naim Yolcu ve Partinin yönetimi ve meclis üyesi adayları ile birlikte stantını açan Karaoğlan, burada Akyazılı hemşerileri ile bir araya geldi ve “hayırlı olsun” dileklerini kabul etti. Partiye yeni kayıt olanlarında ilçe başkanı ile birlikte rozetlerini taktı.

Çalışmalarının çok iyi gittiğini, gittikleri her yerde ilgi alaka, sevgi ve saygı gördüklerini söyleyen Karaoğlan, bu tempolu çalışmamızın karşılığını seçimi kazanmak suretiyle göreceklerini söyledi ve Akyazılılara teşekkür etti.

Büyük Birlik Partisi akşam saatlerinde de Güvençler ve Yörükyeri mahallelerine giderek vatandaşlarla bir araya geldi ve mahalleli sakinlerden kendisini oyları ile desteklemelerini istedi.