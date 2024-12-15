BAŞKAN SOYKAN KUTSAL TOPRAKLARDAN DÖNDÜ. ZİYARETÇİ AKININA UĞRADI

​​​​​​​Akyazı Belediye Başkanı gittiği kutsal topraklardaki umre ziyaretinden döndü. Umreden döner dönmez ayağının tozu ile Ak Partinin il kongresine katılan Bilal Soykan aynı kongreye katılan

Akyazı Belediye Başkanı gittiği kutsal topraklardaki umre ziyaretinden döndü. Umreden döner dönmez ayağının tozu ile Ak Partinin il kongresine katılan Bilal Soykan aynı kongreye katılan Cumhurbaşkanı ve partisinin genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a kutsal topraklardan getirdiği hurma ve zemzem suyundan ikram etti.

Umre dönüşünün ardından evinde ziyaretçi akınına uğrayan Başkan soykan’ı ayrılmaz beşli olarak tanınan Karapürçek eski Belediye Başkanı Orhan Yıldırım, Akyazı Belediyesi eski Başkan Yardımcısı Mehmet Çakmak, İl Genel Meclisi eski üyesi Hüseyin Düzcan, Şerefiye Mahallesi eski Muhtarı Mehmet Taşkın, Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Savaş ve yönetimi ile bir çok sevenini ağırladı.

Başkan Soykan kendisine yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek ziyaret eden dostlarına teşekkür etti.