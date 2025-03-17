Başkan Soykan geziyor

​​​​​​​Akyazı belediye başkanı Bilal Soykan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşkilatlarına “sahaya inin” talimatı üzerine sahalara inme, vatandaşlarla bir araya gelme çalışmalarını hızlandırdı.

Akyazı belediye başkanı Bilal Soykan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşkilatlarına “sahaya inin” talimatı üzerine sahalara inme, vatandaşlarla bir araya gelme çalışmalarını hızlandırdı.

Ramazan nedeniyle teravih namazlarını ayrı ayrı camilerde ve mahallelerde kılan Belediye başkanı Bilal Soykan, önceki teravih namazını Reşadiye Mahallesinde kıldı.

Namaz sonrası cemaatle birlikte kahveye giden başkan Soykan, burada Reşadiye Mahalle sakinleri ile bir araya geldi. Çaylarını içti. Sorunların dinledi ve isteklerini bir bir not etti.

Reşadiye Mahalle sakinleri, belediye başkanlarını ağırlamaktan, birlikte sohbet etmekten duydukları memnuniyeti ifade ettiler ve ziyaret için başkan Soykan’a teşekkür etmeyi ihmal etmediler.