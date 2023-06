AŞIRI YAĞIŞLAR SEL OLDU YIKTI GEÇTİ

Yaklaşık bir haftadan beri devam eden yağışlar dün akşam itibarıyla en üst düzeye taşınınca bir taraftan Sakarya Valiliği, Akyazı Kaymakamlığı, Akyazı Belediyesi

*** Yaklaşık bir haftadan beri devam eden yağışlar dün akşam itibarıyla en üst düzeye taşınınca bir taraftan Sakarya Valiliği, Akyazı Kaymakamlığı, Akyazı Belediyesi ve AFAD SARI KOD’la tehlikeyi kamuoyuyla paylaştı ve bu olumsuz durumu göz önüne alan Akyazı belediyesi tüm ekip ve personelini harekete geçirdi ve kendilerine ulaşan tüm olumsuz bilgileri dikkate alarak geceyi hiç uyumadan ve ayakta geçirerek olumsuzlukları gidermek için can başla çalışması dikkat çekti.

*** Akyazı’da var olan bütün dereler taştı. Taşan dereler ekili alanlara ve arazilere, bazı ev ve işyerlerine girdi ve ev ve işyeri sahipleri ile tarla sahibi çiftçiler sıkıntılı anlar yaşadı.

*** İlçe Tarım Müdürlüğü de bütün imkanları ile sahaya indi sular altında kalan ekili arazilerde incelemelerde bulundu ve sürdürülmekte olan çalışmalara onlarda katkı verdi ve hiç zaman geçirmeden de zarar tespit çalışmalarını başlattı.

*** Bir önceki aşırı yağış sonrası oluşan su taşkını nedeniyle ayaklarından büyük darbe alan ve yıkımına karar verilen Mudurnu deresi üzerinde bulunan ve 4 mahalleyi birbirine bağlayan köprünün yerine gececi olarak yapılan köprünün son yağışlar sonrası derenin tekrar taşması ile yıkıldı ve ulaşım tamamen kesildi.

*** Geçici köprünün yıkılması sonucu Boztepe, Kayabaşı ve Mansurlar Mahallelerinin şehir merkezi ile irtibatları kesildi. Belediye ekipleri yıkılan geçici köprünün tekrar yapımı için harekete geçti.

*** Aşırı yağış Akyazı’nın Dokurcun bölgesinde de etkili oldu. Dokurcun Merkez, Dedeler, Çaylar Yeniköy, Beyciler, Kuloğlu Mahalleleri ile Saz ve Çakıllık mevkilerinde Belediye ve vatandaş el ele vererek taşan sel sularının daha fazla olumsuzluk yaratmaması için güç birliği için de çalışmalarını sürdürdüler.

*** Yağışlardan etkilenen mahalle muhtarları da boş durmadılar, bir taraftan mahallelerinde yaşanan olumsuzlukları an be an Kaymakamlık, Belediye Başkanı ve Belediyenin diğer yetkilileri ile paylaşırken, bir taraftan da kendi imkanları ile yaşadıkları olumsuzlukları gidermek için canla başla çalıştılar.

***Akyazı Kaymakamı Yakup Güney’de sahaya indi ve sürdürülen çalışmaları dakika dakika takip etti. Zaman zaman da talimatlar vererek çalışmaların daha kısa sürede sonuçlanmasına katkı sağladı.

Yağış ve sonrasında gerçekleşen çalışmalarla ilgili belediye başkanı Bilal Soykan bir açıklama yaptı. Soykan’ın açıklaması şöyle “ Pazartesi günü ilçemizde başlayan şiddetli yağışlar sebebiyle belediye ekiplerimiz ve SASKİ aynı günden itibaren birlikte çalışmalarımıza başladık. Taşburun, Salihiye, Ballıkaya, Kuzuluk Topçusırtı, Şose ve Orta Mahalleler, Dokurcun Merkez, Dedeler Mahalleleri ve Çaylar, Beyciler, Kuloğlu, Yeniköy, Saz ve Çakıllık mevkilerinde yağıştan etkilenen bölgelerde titizlikle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şu an itibarıyla can kaybımız ve olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Belediyemizin tüm personel ve ekipmanları ile sahada mücadelemiz devam etmektedir. Kaymakamımız Yakup Güney ve ilgili Kurum Müdürlerimizle birlikte hem çalışmaları, hem de gelişmeleri an be an takip etmeye devam ediyoruz”