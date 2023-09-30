AS AKYAZI LİGE FIRTINA GİBİ BAŞLADI 4-1

As Akyazıspor 2023-2024 Süper Amatör ligin ilk maçında sahasında ağırladığı Sapanca Kırkpınar takımına gol yağdırdı.

Maç Başlamadan önce yapılan seremonide ASKF yönetim Kurulu üyesi ve Alaağaçspor Kulübü Başkanı Aydın Birincioğlu Hakem ve Takım kaptanlarına yeni sezonda başarı dileklerini ileterek birer çiçek verdi.

As Akyazıspor 2023-2024 Süper Amatör ligin ilk maçında sahasında ağırladığı Sapanca Kırkpınar takımına gol yağdırdı. Maçı 4-1 galip bitirerek lige fırtına gibi başladı.

Maçın ilk yarısında As Akyazı Kalesine şut bile atamayan Kırkpınar 14. Dakikada Burak, 34. Dakikada Yusuf’un attığı gollerle soyunma odasına 2-0 önde giren As Akyazıspor üstünlüğünü 2. Yarıda da sürdürdü. 60. Dakikada kalemiz önünde meydana gelen karambolde kaleci Aykut’un hatasını değerlendiren Eymen kafa ile takımının tek golünü ağlarımıza gönderdi. 2-1

Bu gole Dk. 64 te Berkay’la cevap veren As Akyazı Maçın 85. Dakikasında Haka’ın attığı golle maçı 4- kazandı.

Oynadığı futbolla ve atılan gollerle Süper lige hızlı başlayan As Akyazıspor izleyenlerden tam not aldı. Ve bu takım izlenir dedirtti.

As Akyazıspor - 4

Sapanca Kırkpınar-1

HAKEMLER: Bahadır İleri***Furkan Köknar*** Metin Can Türkoğlu***

ASAKYAZISPOR : Aykut ** Anıl *** Hasan *** Mehmet *** Yusuf *** (İzzet**) Burak *** Hakan *** Sabri ** (Umut **) Muhammet ** ( Ebubekir **) Berat **( Erdem **)

ANTRENÖR: Mehmet Kama

SSAPANCA KIRKPINAR: Mert ** Eymen *** Enes **(Sefa**) İbrahim** Muharrem** Mehmet ** M. Hamdullah **(Koray**) Erhan ** Ömer ** (Enes**) M. Oktay**(Koray**) Yusuf**

ANTRENÖR: Yıldırım Yılmaz

GOLLER: Dk. 14 Burak, Dk. 34. Yusuf, Dk. 64 Berkay, Dk. 85 Hakan ( AS Akyazıspor) Dk.60 Eymen (Sapanca Kırkpınar)