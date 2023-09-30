Akyazı Spor
Giriş Tarihi : 30-09-2023 21:57   Güncelleme : 30-09-2023 22:17

AS AKYAZI LİGE FIRTINA GİBİ BAŞLADI 4-1

As Akyazıspor 2023-2024 Süper Amatör ligin ilk maçında sahasında ağırladığı Sapanca Kırkpınar takımına gol yağdırdı.

AS AKYAZI LİGE FIRTINA GİBİ BAŞLADI 4-1

Maç Başlamadan önce yapılan seremonide ASKF yönetim Kurulu üyesi ve Alaağaçspor Kulübü Başkanı Aydın Birincioğlu Hakem ve Takım kaptanlarına yeni sezonda başarı dileklerini ileterek birer çiçek verdi.

As Akyazıspor 2023-2024 Süper Amatör ligin ilk maçında sahasında ağırladığı Sapanca Kırkpınar takımına gol yağdırdı. Maçı 4-1 galip bitirerek lige fırtına gibi başladı.

Maçın ilk yarısında As Akyazı Kalesine şut bile atamayan Kırkpınar 14. Dakikada Burak, 34. Dakikada Yusuf’un attığı gollerle soyunma odasına 2-0 önde giren As Akyazıspor üstünlüğünü 2. Yarıda da sürdürdü. 60. Dakikada kalemiz önünde meydana gelen karambolde kaleci Aykut’un hatasını değerlendiren Eymen kafa ile takımının tek golünü ağlarımıza gönderdi. 2-1

Bu gole Dk. 64 te Berkay’la cevap veren As Akyazı Maçın 85. Dakikasında Haka’ın attığı golle maçı 4- kazandı.

Oynadığı futbolla  ve atılan gollerle Süper lige hızlı başlayan As Akyazıspor izleyenlerden tam not aldı. Ve bu takım izlenir dedirtti.

As Akyazıspor - 4

Sapanca Kırkpınar-1

HAKEMLER:  Bahadır İleri***Furkan Köknar*** Metin Can Türkoğlu***

ASAKYAZISPOR : Aykut ** Anıl *** Hasan *** Mehmet *** Yusuf *** (İzzet**) Burak *** Hakan *** Sabri ** (Umut **) Muhammet ** ( Ebubekir **) Berat **( Erdem **)

ANTRENÖR: Mehmet Kama

SSAPANCA KIRKPINAR: Mert ** Eymen *** Enes **(Sefa**) İbrahim** Muharrem** Mehmet ** M. Hamdullah **(Koray**) Erhan ** Ömer ** (Enes**) M. Oktay**(Koray**) Yusuf**

ANTRENÖR: Yıldırım Yılmaz

GOLLER: Dk. 14 Burak, Dk. 34. Yusuf, Dk. 64 Berkay, Dk. 85 Hakan ( AS Akyazıspor) Dk.60 Eymen (Sapanca Kırkpınar)

 
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