AS AKYAZI LİGE FIRTINA GİBİ BAŞLADI 4-1

Maç Başlamadan önce yapılan seremonide ASKF yönetim Kurulu üyesi ve Alaağaçspor Kulübü Başkanı Aydın Birincioğlu Hakem ve Takım kaptanlarına yeni sezonda başarı dileklerini ileterek birer çiçek verdi.
As Akyazıspor 2023-2024 Süper Amatör ligin ilk maçında sahasında ağırladığı Sapanca Kırkpınar takımına gol yağdırdı. Maçı 4-1 galip bitirerek lige fırtına gibi başladı.
Maçın ilk yarısında As Akyazı Kalesine şut bile atamayan Kırkpınar 14. Dakikada Burak, 34. Dakikada Yusuf’un attığı gollerle soyunma odasına 2-0 önde giren As Akyazıspor üstünlüğünü 2. Yarıda da sürdürdü. 60. Dakikada kalemiz önünde meydana gelen karambolde kaleci Aykut’un hatasını değerlendiren Eymen kafa ile takımının tek golünü ağlarımıza gönderdi. 2-1
Bu gole Dk. 64 te Berkay’la cevap veren As Akyazı Maçın 85. Dakikasında Haka’ın attığı golle maçı 4- kazandı.
Oynadığı futbolla ve atılan gollerle Süper lige hızlı başlayan As Akyazıspor izleyenlerden tam not aldı. Ve bu takım izlenir dedirtti.
As Akyazıspor - 4
Sapanca Kırkpınar-1
HAKEMLER: Bahadır İleri***Furkan Köknar*** Metin Can Türkoğlu***
ASAKYAZISPOR : Aykut ** Anıl *** Hasan *** Mehmet *** Yusuf *** (İzzet**) Burak *** Hakan *** Sabri ** (Umut **) Muhammet ** ( Ebubekir **) Berat **( Erdem **)
ANTRENÖR: Mehmet Kama
SSAPANCA KIRKPINAR: Mert ** Eymen *** Enes **(Sefa**) İbrahim** Muharrem** Mehmet ** M. Hamdullah **(Koray**) Erhan ** Ömer ** (Enes**) M. Oktay**(Koray**) Yusuf**
ANTRENÖR: Yıldırım Yılmaz
GOLLER: Dk. 14 Burak, Dk. 34. Yusuf, Dk. 64 Berkay, Dk. 85 Hakan ( AS Akyazıspor) Dk.60 Eymen (Sapanca Kırkpınar)