ANAHTAR PARTİ BASINLA TANIŞTI

​​​​​​​Geçtiğmiz günlerde yapılan kongrede Başkanlığına Hasan Tukat’ın seçilmesinin ardından kısa sürede teşkilatlanan Anahtar Parti Akyazı ilçe teşkilatı Küçücek caddesinde bir kafede ilçede görev

Geçtiğmiz günlerde yapılan kongrede Başkanlığına Hasan Tukat’ın seçilmesinin ardından kısa sürede teşkilatlanan Anahtar Parti Akyazı ilçe teşkilatı Küçücek caddesinde bir kafede ilçede görev yapan basın kuruluşlarıyla birlikte kahvaltıda bir araya gelirken yapılan davete icabet eden basın mensuplarına da teşekkür ettiler.

Yavuz Ağıralioğlu tarafından kurulan Anahtar Partisi Akyazı’da da teşkilatlanmasını tamamlayarak faaliyetlerine başladı.

Yeni yönetimin ilk icraatı basınla bir araya gelerek yönetimini kamıoyuna tanıtmak oldu.

Kahvaltı sonrası yapılan açıklamada Anahtar Parti Akyazı İlçe Teşkilatı olarak, ilçemizin kalkınması, halkımızın refahı ve geleceğimizin inşası için kararlılıkla çalışıyoruz.

Toplumun her kesimini kucaklayan, çözüm odaklı, şeffaf ve adil bir yönetim anlayışını benimseyen. Eğitim, Adalet, eşitlik ve kalkınma temelinde, ilçemizi daha yaşanabilir, güçlü ve sürdürülebilir bir geleceğe taşıma vizyonunda olan,Halkın ihtiyaç ve taleplerine duyarlı, katılımcı bir yönetim anlayışı sergilemek, Gençlere ve kadınlara siyasette daha fazla yer açmak,İlçemizde ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimi teşvik etmek, Demokrasi, insan hakları ve özgürlükleri savunma misyonu olan Bizler, sadece seçim dönemlerinde değil, her zaman halkımızın yanında olmayı, onların sesine kulak vermeyi ve çözüm üretmeyi görev edinmiş bir kadroyuz.

Birlikte daha güçlü, daha adil ve daha huzurlu bir gelecek inşa etmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz ifadeleri kullanıldı. ​​​​​​​