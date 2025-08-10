ALAAĞAÇ’LI ERDEM AİLESİ YASTA

Akyazı’ya bağlı Alaağaç Mahallesi halkından Erdem ailesi bir büyüğünü kaybetmenin acısı ile sarsıldı.

Alaağaç Mahallesi halkından merhum Nadir Erdem'in oğlu, Erdal, Orhan, İrfan ve Şenol Erdem'in kardeşleri Evren ve Emrah Erdem'in babaları Yılmaz Erdem vefat etti.

Merhum Yılmaz Erdem’in Cenazesi Alaağaç mahallesi sultan ıı. Abdulhamithan Camii'nde kılınan ikindi namazı ve ardından kılınan cenaze namazı sonrası Aile Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Merhuma Cenab-ı Allah'tan rahmet yakınlarına sabırlar niyaz ederiz. Mekanı Cennet olsun. BİZİM AIKYAZI

Taziye: Kardeşi Şenol Erdem; 0 (533) 778 86 71