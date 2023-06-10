ALAAĞAÇ SPOR MİNİK VOLEYBOL TAKIMI ESTİ GEÇTİ

4 – 5 Haziran 2023 Tarihlerinde Sakarya Serdivan Spor Salonunda yapılan voleybol şenliğine toplamda 57 takım 510 sporcu katılımı ile gerçekleşen voleybol turnuvasında Akyazı Alaağaçspor minikleri

4 – 5 Haziran 2023 Tarihlerinde Sakarya Serdivan Spor Salonunda yapılan voleybol şenliğine toplamda 57 takım 510 sporcu katılımı ile gerçekleşen voleybol turnuvasında Akyazı Alaağaçspor minikleri kazandıkları büyük başarı ile Sakarya’yı salladı.

Turnuvada çeşitli grupların bulunduğu ve doğum tarihlerine göre belirlenen turnuva 23 takım Festival Grubuna 2013 – 2014 – 2015 yaş grubu öğrenciler katılım sağlarken, 34 takım Minikler Grubuna 2011 – 2012 yaş grubu katıldı. Alaağaçspor olarak toplamda 10 takımla katıldığımız şenliklerde 2013 – 2014 – 2015 yaş grubunda ikincilik elde ettik. 2011 – 2012 grubunda 1.lik ve 4.lük elde etti.

Alaağaçspor Voleybol Koordinatörü Ramazan Hacıeyüpoğlu bu tarz organizasyonların küçük yaş gruplarında olması bizlerin ve minik sporcularımız için çok kıymetli. Önümüzdeki günlerde Alaağaç Spor Voleybol Takımı için bazı yeniliklere gidip erkek voleybol takımını oluşturacağız.

Alaağaçspor Kulübü Başkanı Adem ALTUN ; Alaağaç spor katıldığı her organizasyonda zirveyi ve şampiyonluğa oynar.

‘’Akyazı’nın spor şehri olmasında bütün kulüplerimizin gösterdiği çabaları takdir ediyoruz. Yeni açılan Recep Tayyip ERDOĞAN Spor Kompleksi ile bundan sonra Akyazı’nın sportif başarılarda ismini daha çok duyuracağız.’’ dedi.

Kulübümüz bünyesinde birden fazla branşla Akyazımız için gece gündüz demeden çalışıyoruz.Geleceğe damgasını vuracak çocuklarımızı külübümüz bünyesinde alt yapıdan üst yapıya kadar rekabetçi,performans odaklı, ahlaklı güzel pırıl pırıl gençler yetiştirmek amacımız.

Bu süreçte bizlere destek veren Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç,Akyazı Kaymakamı Yakup Güney, Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, Kulübümüzün Onursal Başkanı Aydın Birincioğlu, İş Adamı Yener Kılınç, Değerli Yönetim Kuruluna, Akyazılı İş İnsanlarına, Esnafımıza ve Tüm taraftarlarımıza teşekkür ederim.