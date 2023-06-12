Akyazılılar Olimpik havuzda  Yüzmeye başladı

Spor Toto teşkilatının da katkı verdiği ve Akyazı Belediyesi tarafından yaptırılan Recep Tayyip Erdoğan spor kompleksi içinde yer alan Ömer Halis Demir olimpik yüzme havuzu

Spor Toto teşkilatının da katkı verdiği ve Akyazı Belediyesi tarafından yaptırılan Recep Tayyip Erdoğan spor kompleksi içinde yer alan Ömer Halis Demir olimpik yüzme havuzu Akyazılıların hizmetine açıldı ve yüzme hocasının nezaretinde ilk yüzme dersi de verildi.

“Artık Akyazı’da yüzme bilmeyen kalmayacak” sloganımız oldu diyen belediye başkanı Bilal Soykan, gerek Recep Tayyip Erdoğan spor kompleksinin, gerekse içinde yer alan olimpik yüzme havuzu, gençlik merkezi, spor salonu ve tenis kortunun çok önemli olduğunun altını çizdi ve Akyazılı hemşerilerim her şeyin en güzeline layıktır dedi.