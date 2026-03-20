AKYAZI’DA RAMAZAN BAYRAMI KUTLAMALARI

​​​​​​​11 Ayın Sultanı Ramazan ayının tamamlanmasının ardından bayram kutlamaları başladı ilk bayram kutlaması kılınan bayram namazları sonrası camilerimizde cemaat din görevlileri arasında gerçekleşti.

Darul Kurra Camiinde bayram namazlarına yakınları ile katılan çocuklara cami derneği tarafından bayram harçlıkları verildi.

İkinci bayramlaşma ise Akyazı kaymakamlığı ve Akyazı belediye işbirliği ile geleneksel olarak her yıl gerçekleştirilen Protokol halk bayramlaşması Alparslan Türkeş Sosyal tesislerinde gerçekleşti.

Buradaki bayramlaşmada Akyazı Kaymakamı Mustafa İkbal Eşki ve Akyazı belediye başkanı Bilal Soykan birer konuşma yaparak katılımcıların bayramlarını kutladılar.

Konuşmalarının ardından Akyazı Müftü vekili Sait Kızıl tarafından yapılan dua sonrası ile program sona erdi.