AKYAZI’DA RAMAZAN BAYRAMI COŞKUSU

Akyazı’da ilk bayramlaşmalar camilerimizde bayram namazları kılındıktan sonra gerçekleşti. Cemaat Din görevlileri ve birbirleri ile bayramlaştı.
Her Bayram geleneksel hale gelen ilçe Protokolü-Halk bayramlaşması yoğun katılımla gerçekleştirildi.
Akyazı Alparslan Türkeş sosyal tesislerinde düzenlenen bayramlaşma törenine geçtiğimiz yıllara oranla daha fazla katılım olunca bayramlaşmak üzere gelenler salona sığmadı.
Bayramlaşma törenine İlçe protokolünün yanı sıra kamu kurum ve kuruluşu temsilcileri, çalışanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.
Bayramlaşmada Akyazı ilçe kaymakamı Mustafa İkbal Eşki, Belediye Başkanı Bilal Soykan, birer konuşma yaparak ilçe halkının bayramını kutladılar.
İlçe Müftü Vekili Sait Kızıl tarafından yapılan dua sonrası program sona erdi.