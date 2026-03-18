Akyazı’da 18 Mart Programı belli oldu

Akyazı’da 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla düzenlenecek

Akyazı’da 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla düzenlenecek anma programının detayları açıklandı.

Akyazı Kaymakamlığı tarafından organize edilen program kapsamında gün boyunca çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek.

Anma programı, 18 Mart 2026 Çarşamba günü saat 10.00’da Akyazı Atatürk Anıtı’nda düzenlenecek çelenk sunma töreni ile başlayacak. Ardından saat 10.30’da Akyazı Merkez Aile Kabristanlığı’nda bulunan şehitlikte ziyaret gerçekleştirilecek.

Program kapsamında ayrıca saat 12.30’da Gazi Süleyman Paşa Camii’nde mevlit programı düzenlenecek.

Anma etkinlikleri çerçevesinde düzenlenecek anma programı ise 24 Mart 2026 Salı günü saat 11.00’de Akyazı Sosyal Gelişim Merkezi’nde yapılacak.

Akyazı Kaymakamı Mustafa İkbal Eşki, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla gerçekleştirilecek programlara tüm vatandaşları davet etti.