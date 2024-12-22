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AKYAZI SOYAD VAKFI MÜTEVELLİ HEYETİ SEÇİMLERİ YAPILDI

Akyazı Güncel 64 OKUNMA

AKYAZI SOYAD VAKFI MÜTEVELLİ HEYETİ SEÇİMLERİ YAPILDI

Akyazı Kaymakamı Mustafa İkbal Eşki Başkanlığında yapılacak olan toplantılara tüzük gereği Oda ve Dernek Başkanlıkları tarafından kendi aralarında yapmış olduğu seçimlerde Kızılay

Kısa adı SIYAD olan Sosyal yardımlaşma Vakfı seçimleri yapıldı ve yönetim kurulu üyeleri belirlendi. Akyazı Kaymakamı Mustafa İkbal Eşki Başkanlığında yapılacak olan toplantılara tüzük gereği Oda ve Dernek Başkanlıkları tarafından kendi aralarında yapmış olduğu seçimlerde Kızılay Akyazı Şube Başkanı Mustafa Birincioğlu’nu oy birliği ile, Mahalle muhtarları Akbalık Mahalle Muhtarı Rüstem Bilgi ve Türk Ormanköy Muhtarı Cihan Yılmaz’ı yönetim kuruluna seçerken Kaymakam Mustafa İkbal Eşki de Halk adına Melih Yıldırım ve Abdürrahim Atmanaca’yı seçerek Vakfın Mütevelli heyetini oluşturdu. Vakıf yönetim kurulu üyeliğine seçimle gelenler 1 yıl süre ile görev yapacaklar.