AKYAZI MHP’DE OLAĞAN YÖNETİM KURULU TOPLANTISI

​​​​​​​Milliyetçi Hareket Partisi Akyazı İlçe Yönetim Kurulu İlçe Başkanı Soyhan Sofuoğlu Başkanlığında aylık olağan toplantısını yaptı.

Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrifi dolayısıyla rebiyülevvel ayının 12'nci günü idrak edilen Mevlit Kandili, İslam dünyasının önemli gün ve geceleri arasında yer alıyor.

Milliyetçi Hareket Partisi Akyazı İlçe Yönetim Kurulu İlçe Başkanı Soyhan Sofuoğlu Başkanlığında aylık olağan toplantısını yaptı.

Toplantıya yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra Belediye Meclis üyeleri de katıldı. Toplantıda genel ve yerel gündem üzerinde fikir alışverişinde bulunulduğu öğrenildi.

MHP İlçe Başkanı Sofuoğlu toplantıda Ekim ayına ait siyasi ve diğer gelişmeler hakkında üyelerimizi bilgilendirdik ve görüş alışverişinde bulunduk dedi ve toplantının hayırlara vesile olmasını temenni etti.