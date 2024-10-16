Akyazı Siyaset
Giriş Tarihi : 16-10-2024 16:35

AKYAZI MHP’DE OLAĞAN YÖNETİM KURULU TOPLANTISI

​​​​​​​Milliyetçi Hareket Partisi Akyazı İlçe Yönetim Kurulu İlçe Başkanı Soyhan Sofuoğlu Başkanlığında aylık olağan toplantısını yaptı.

AKYAZI MHP’DE OLAĞAN YÖNETİM KURULU TOPLANTISI

Milliyetçi Hareket Partisi Akyazı İlçe Yönetim Kurulu İlçe Başkanı Soyhan Sofuoğlu Başkanlığında aylık olağan toplantısını yaptı.

Toplantıya yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra Belediye Meclis üyeleri de katıldı. Toplantıda genel ve yerel gündem üzerinde fikir alışverişinde bulunulduğu öğrenildi.

MHP İlçe Başkanı Sofuoğlu toplantıda Ekim ayına ait siyasi ve diğer gelişmeler hakkında üyelerimizi bilgilendirdik ve görüş alışverişinde bulunduk dedi ve toplantının hayırlara vesile olmasını temenni etti.

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