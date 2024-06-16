AKYAZI İLÇE MİLLİ EĞİTİMDE GÖREV DEĞİŞİMİ

​​​​​​​Yaş haddinden emekliye ayrılan İlçe Milli Eğitim Müdürü recep Özdemir’den boşalan koltuğa Konuralp Anadolu Lisesi Müdürü Hasan Can atandı. Akyazı İlçe Milli Eğitimin yeni Müdürü Recep Özdemir’den

Yaş haddinden emekliye ayrılan İlçe Milli Eğitim Müdürü recep Özdemir’den boşalan koltuğa Konuralp Anadolu Lisesi Müdürü Hasan Can atandı. Akyazı İlçe Milli Eğitimin yeni Müdürü Recep Özdemir’den görevi teslim aldı ve göreve başladı.

Hasan Can göreve başlar başlamaz bir basın açıklaması ile yeni görevinde yapmak istediklerini sıraladı.

“Değerli Basın Mensupları, Saygıdeğer Hemşehrilerim, Kıymetli Eğitimciler, Sevgili Veliler ve Öğrenciler,

bugün itibariyle AKYAZI KONURALP ANADOLU LİSESİNDEKİ idarecilik görevim sona erdi ve hayatımda yeni bir sayfa açıldı. Hem hüzünlüyüm hem de büyük bir sorumluluğa adım atmanın tarifsiz mutluluğu içindeyim.

Güzel Akyazı’mızın topraklarında yoğurulmuş ve bu toprakların neye ihtiyacı olduğunu bizzat eğitim camiasının içinde görmüş biriyim.

Bugün burada, beni bu güzel ilçenin ilçe milli eğitim müdürü olarak atayan yetkililere teşekkür etmek ve sizlerle bazı düşüncelerimi paylaşmak üzere bulunuyorum. Uzun yıllardır bu şehirde yaşıyor ve eğitim camiasının bir parçası olarak hizmet veriyor olmak, bu görevi devralırken hissettiğim heyecanı ve sorumluluğu daha da artırıyor.

Öncelikle, bu ilçede geçirdiğim yıllar boyunca desteklerini esirgemeyen tüm meslektaşlarıma, velilerimize ve sevgili öğrencilerimize teşekkür etmek istiyorum. Birlikte başardığımız her şey, bu ilçedeki insanlarla kurduğum güçlü bağların bir sonucu olarak mümkün oldu. Görev sürem boyunca öncelikli hedeflerim arasında şunlar yer alacaktır:

1.Eğitimde Süreklilik ve Yenilik: İlçedeki okullarımızda, daha önce birlikte çalışarak elde ettiğimiz başarıları devam ettirmek ve yeni hedeflere ulaşmak için modern eğitim yöntemlerini ve teknolojilerini entegre etmeye devam edeceğiz. Öğretmenlerimizin sürekli gelişimini desteklemek, onların en iyi şekilde öğrencilere rehberlik etmelerini sağlayacaktır.

2. Okullarımızın İyileştirilmesi: İlçedeki okullarımızın fiziki koşullarını iyileştirmeye yönelik projeler geliştireceğiz. Güvenli, sağlıklı ve çağdaş eğitim ortamları yaratmak, çocuklarımızın geleceği için büyük önem taşımaktadır.

3. Toplumsal Katılım ve İşbirliği: Eğitim, yalnızca okulların değil, tüm toplumun sorumluluğudur. Bu nedenle, yerel yönetimlerle, sivil toplum kuruluşlarıyla ve velilerimizle güçlü işbirlikleri kurarak eğitimde başarıyı artırmayı hedefliyoruz. Toplumun her kesiminden gelecek destekler, bu yolda bizi daha ileriye taşıyacaktır.

4. Eşit Eğitim Fırsatları: Her çocuğun kaliteli eğitime erişimini sağlamak, en önemli görevlerimizden biridir. Tüm öğrencilerimize eşit eğitim fırsatları sunmak için çalışacağız ve hiçbir öğrencimizin geride kalmaması için gerekli tüm adımları atacağız. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda milli ve manevi değerlerimize gönülden bağlı ilerleyeceğiz.

5. Kültürel ve Sosyal Gelişim: Öğrencilerimizin sadece akademik başarılarını değil, aynı zamanda sosyal ve kültürel gelişimlerini de destekleyecek projeler geliştireceğiz. Spor, sanat ve kültürel etkinliklerle onların yeteneklerini ve ilgi alanlarını keşfetmelerine yardımcı olacağız.

Akyazılı vatandaşlarımız ve eğitim camiası ile kurduğum güçlü bağlar, bu görevi en iyi şekilde yerine getirebilmem için bana ilham veriyor. Sizlerin desteği ile hedeflerimize ulaşabileceğimize yürekten inanıyorum.

Son olarak, bana bu fırsatı tanıyan tüm yetkililere, birlikte çalışmaktan gurur duyduğum meslektaşlarıma, velilerimize ve sevgili öğrencilerimize bir kez daha teşekkür ediyor, hep birlikte güzel başarılara imza atmayı diliyorum.

Görevi devraldığım müdürüm Recep Özdemir ve ilçemize bugüne değin hizmet etmiş tüm ilçe milli eğitim müdürlerimize yapmış oldukları hizmetten ötürü eğitim camiamız adına kalpten teşekkür ediyorum.

Gelecek nesillerin inşasında eğitim camiamızın her bir personeliyle el ele verip yürekten çalışarak güçlü yarınları inşa edeceğimize canı gönülden inanıyor bu duygularla herkese teşekkür ediyorum.”