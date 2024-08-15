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Giriş Tarihi : 15-08-2024 23:54

AKYAZI HALKEGITIM MERKEZI  UCRETSIZ DYK KURSLARINDA TARIHI BASARI

​​​​​​​Akyazı Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce  2023-2024 eğitim öğretim yılında açılan mezun öğrencilere yönelik açılan  DYK kurslarında eğitim gören

AKYAZI HALKEGITIM MERKEZI  UCRETSIZ DYK KURSLARINDA TARIHI BASARI

Akyazı Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce  2023-2024 eğitim öğretim yılında açılan mezun öğrencilere yönelik açılan  DYK kurslarında eğitim gören öğrencilerden  iki öğrenci 2024 YKS sonucunda  büyük başarı sağladı.

Bunlardan Mustafa Kopya sözelden Türkiye 105.si olurken  eşit ağırlıkta 9781. Ve dil swınavında da 1335. Oldu.

Diğer öğrenci Yunus Emre Yılmaztürk ise sayısalda 84 bin,Eşit ağırlıkta 110 bin arasına girme başarısı gösterdi.

Akyazı Halk Eğitimi Merkezi Müdürü  Ali Akyüz başarılı öğrencileri tebrik ederken kurs öğretmenlerine de teşekkür etti.

Müdür Ali Akyüz üniversiyete hazırlık kurslarının 2024-2025 öğretim yılında da devam edeceği bilgisini verdi.

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