AKYAZI EYYUP GENÇ FEN LİSESİNDE GELENEKSEL PİLAV GÜNÜ

Sakarya’nın güzide Fen liselerinden Akyazı Eyyup Genç Fen Lisesi mezunları bu yıl 2.sinin düzenlendiği geleneksel pilav gününde mezun

Sakarya’nın güzide Fen liselerinden Akyazı Eyyup Genç Fen Lisesi mezunları bu yıl 2.sinin düzenlendiği geleneksel pilav gününde mezun oldukları okulda bir araya geldiler.

Okul Bahçesinde öğle saatlerinde okul bahçesinde toplanmaya başlayan eski mezunlar bir çoğu üniversiteyi bitirerek hayata atılmış, diğer bir kısmı da üniversitelerde öğrenim gören öğrencileri Okulun şu andaki Müdürleri Murat Yeşilbaş ve diğer öğretmenleri tarafından karşılandı.

Yıllar sonra tekrar buluşan ve kucaklaşan okulu ilk öğrencilerini uzaktan izleyen bizler onların yaşadıkları coşkuyu ölümsüzleştirmek için büyük çaba sarf ettik.

Sohbet sonunda her kes okul yıllarında olduğu gibi sıraya girerek kendileri için hazırlanmış pilav ve tatlılarını alarak masalarına oturup güzelce karınlarını doyurdular.

Yemek sonunda bir konuşma yapan Okul Müdürü Murat Yeşilbaş okuldan geçmiş yıllarda mezun olan öğrenci ve öğretmenlere okulumuza hoş geldiniz. Sizleri Okulumuzda ağırlamaktan ben ve arkadaşlarım mutluluk duyuyoruz. Müdür konuşmasının devamında bu geleneksel olan pilav günlerimizi daha düzenli ve kalabalık katılımlarla yapabilmek için kurumsallaştırmak dernek veya vakıf kurarak yıllar boyunca düzenli bir şekilde sürdürülmesini planlıyoruz. Bunun da mezunlarımızdan hayata atılmış belli bir kariyer sahibi olmuş sizlerin enerjilerini birleştirerek başaracağından emin bir şekilde söylüyorum. Bu oluşum sayesinde zaten var olan okulumuzdaki başarımızın çok daha yüksek seviyelere ulaşacağını düşünüyoruz. Ve başlatacağımız bu çalışmalara katkı vermenizi bekliyorum dedi.

Daha sonra Okulun Kurucu Müdürü Mehmet Altıparmak ve bazı öğretmenler birer konuşma yaparak duygularını ifade ettiler.

Daha sonra da mezunlardan bazı öğrenciler söz alarak okulda geçirdikleri öğrencilik yılları sırasındaki anılarını anlattılar.

Pilav gününün sonunda bir çok öğrenci okudukları sınıfları gezdiler ve yıllar sonra bile olsa kısa süreli de olsa öğrenciliklerine geri döndüler.

Eyyup Genç Fen Lisesi öğrencileri programın sonunda gelecek yıl tekrar buluşmak üzere birbirlerine ve öğretmenlerine veda ederek geldikleri yerlere döndüler.