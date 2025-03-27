Akyazı CHP’de oylamaya katılım yüksekti

550 kayıtlı üyesi bulunan Akyazı CHP’de 511 kayıtlı üye oyunu kullanırken, 2 bin 208 Akyazılı vatandaşta dayanışma ve destek oyu kullandı.

23 Mart 2025 pazar günü yapılan ön seçime ülkenin her tarafından olduğu gibi katılım yüksek oldu.

550 kayıtlı üyesi bulunan Akyazı CHP’de 511 kayıtlı üye oyunu kullanırken, 2 bin 208 Akyazılı vatandaşta dayanışma ve destek oyu kullandı.

CHP Akyazı İlçe Başkanı Mustafa Sağır, ön seçim oylamasına katılımın yüksek olduğuna işaret etti ve 2 binin üzerinde Akyazılı hemşerimizde kurduğumuz dayanışma sandığında oy kullanarak destek vermişlerdir.

İlçe başkanı olarak teşkilatımız adına partiye gelerek oylarını kullanan kayıtlı üyelerimize ve oylarıyla bize destek veren Akyazılı hemşerilerimize teşekkür ediyorum açıklaması yaptı.